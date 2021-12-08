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Мелкадзе рассказал, чего ждёт от решающего матча «Спартака» в Лиге Европы

08 Декабря 2021 • 13:36 Комментировать
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45

Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от решающего поединка с варшавской «Легией» в групповом этапе Лиги Европы.

«Жду только победы. Если бы у меня получилось забить, был бы счастлив, вывел бы команду в 1/8 финала», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Поединок состоится в Польше в четверг, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров подопечные Руя Витории занимают второе место в таблице, а варшавская команда идет последней.

Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на страницах Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Георгий Мелкадзе
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