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Деменко: «После «Наполи» «Спартак» должен почувствовать, что может выигрывать» эксклюзив

09 Декабря 2021 • 00:02 Комментировать
Легия
...
Спартак Москва
Через 18 ч. 52 мин.

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Легией» и «красно-белыми».

«Фаворитом «Спартак» я не назову. Но «красно-белые» способны преподносить сюрпризы. «Спартак» всё-таки дважды обыграл «Наполи», который шёл первым в чемпионате Италии. Это говорит о многом. Другое дело, «Спартак» какой-то несбалансированный: выигрывает у лидеров и может проиграть аутсайдеру. Шансы в предстоящем матче с «Легией» оцениваю как 50 на 50.

«Спартаку» важно забить первым, потому что когда так происходит, они всегда показывают совсем другой футбол. У «красно-белых» не примет участие Джордан Ларссон, пока сложно сказать, какого масштаба эта потеря. Он то играет, то не играет. В любом случае, он хороший игрок, быстрый, мобильный. Однозначно, лишним он бы не был. Для «Спартака» любая потеря играет роль сейчас. После «Наполи» «Спартак» должен почувствовать, что может выигрывать, уверенность должна вселиться. Самое главное - не проиграть в предстоящем матче», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко
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09.12  20:45 Лион ... Глазго Рейнджерс 1.66 4.2 5
09.12  20:45 Легия ... Спартак Москва 2.85 3.6 2.42
09.12  20:45 Фенербахче ... Айнтрахт Фр 2.75 3.55 2.55
09.12  20:45 Спарта Прага ... Брондбю 1.52 4.2 6.8
09.12  20:45 Штурм ... Монако 6.2 4.1 1.57
09.12  20:45 Антверпен ... Олимпиакос 3.25 3.55 2.21
09.12  20:45 Реал Сосьедад ... ПСВ 1.83 3.7 4.5
09.12  20:45 Наполи ... Лестер 2.19 3.55 3.3
09.12  23:00 Ференцварош ... Байер Л 4.5 3.9 1.78
09.12  23:00 Генк ... Рапид Вена 1.75 3.75 5
09.12  23:00 Брага ... Црвена Звезда 2.03 3.5 3.8
09.12  23:00 Селтик ... Бетис 2.65 3.5 2.65
09.12  23:00 Марсель ... Локомотив Москва 1.49 4.6 6.6
09.12  23:00 Лудогорец ... Митьюлланд 4.5 3.7 1.83
09.12  23:00 Лацио ... Галатасарай 1.64 4.2 5.2
09.12  23:00 Вест Хэм ... Динамо Загреб 1.65 4.1 5.2
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