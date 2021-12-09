Александр Тихонов призвал разогнать «Спартак», если не будет победы над «Легией»

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов призвал прекратить финансирование игроков «Спартака» и, более того, расформировать клуб, если не будет победы над «Легией» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.

- Сколько можно издеваться над любителями футбола России? Где победы наших команд за последние не знаю сколько лет? - приводит слова возмущения Тихонова «Спорт-Экспресс».

Также экс-глава СБР поделился прогнозом на эту игру, считая, что москвичи победят со счетом 3:1.

Игра начнется в 20:45. «Спартак» может занять любое место в квартете от первого до последнего в зависимости от результатов шестого тура.