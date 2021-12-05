Шавло высказался о решающем матче «Спартака» в Лиге Европы

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Шавло пообщался с представителями СМИ после вчерашнего поединка своей бывшей команды против грозненского «Ахмата» (2:1). Эксперт поделился мнением о предстоящем выезде «красно-белых» в Варшаву на решающий матч групповой стадии Лиги Европы.

«В Варшаве будет сложная игра, хоть и «Легия» занимает 16-е место в чемпионате. Надо отдать все силы, чтобы получить достойный результат», - цитирует Шавло «РБ Спорт».

Напомним, что матч «Легия» - «Спартак» состоится в четверг, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.