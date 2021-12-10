Фанатов «Спартака» спустя 2,5 часа после матча с «Легией» выпустили с территории стадиона

«Спартак» в гостях обыграл «Легию» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Болельщиков красно-белых с задержкой более двух часов выпустили с территории стадиона.

«Кажется, все. Всех отпустили. Теперь можно и отмечать. Гуляй, Варшава! Гуляй, Москва!», — написал телеграм-канал «Выездные заметки».

Ранее аналитики портала Whoscored подвели итоги противостояния и выставили оценки участниками матча. Лучшим футболистом был признан вратарь «Спартака» Александр Селихов, который в компенсированное время парировал 11-метровый. Ему поставили оценку 8.4.

Вторую оценку среди спартаковцев получил автор гола Зелимхан Бакаев (7.8), а третью – Наиль Умяров (7.7).