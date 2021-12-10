Смородская: «В игре «Спартака» никакой тренерской руки, заслуг Витории не вижу»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», отреагировала на победу «Спартака» над «Легией» в матче группового этапа Лиги Европы. Она отметила, что не видит вклада Руя Витории в успех команды.

«В игре «Спартака» никакой тренерской руки. Заслуг Витории не вижу. Они просто хотят реабилитироваться перед своими болельщиками», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Матч в Польше завершился победой «красно-белых» со счетом 1:0. Москвичи заняли первое место в квартете С и квалифицировались в 1/8 финала турнира.

Что касается Витории, то португальца, скорее всего, отправят в отставку из-за неудачного выступления в РПЛ. Если верить СМИ, его последним матчем у руля команды станет встреча с «Сочи».