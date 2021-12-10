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Лига Европы

Смородская: «В игре «Спартака» никакой тренерской руки, заслуг Витории не вижу»

10 Декабря 2021 • 12:26 Комментировать (4)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», отреагировала на победу «Спартака» над «Легией» в матче группового этапа Лиги Европы. Она отметила, что не видит вклада Руя Витории в успех команды.

«В игре «Спартака» никакой тренерской руки. Заслуг Витории не вижу. Они просто хотят реабилитироваться перед своими болельщиками», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Матч в Польше завершился победой «красно-белых» со счетом 1:0. Москвичи заняли первое место в квартете С и квалифицировались в 1/8 финала турнира.

Что касается Витории, то португальца, скорее всего, отправят в отставку из-за неудачного выступления в РПЛ. Если верить СМИ, его последним матчем у руля команды станет встреча с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская Руй Витория
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
10 Декабря 2021 в 13:08
Достала уже эта мода на фриков - вью берут у самых неадекватных индивидуумов
lazarevs08
10 Декабря 2021 в 12:52
Блин, да кто же тогда все это сделал? Федун что ли?
andi
10 Декабря 2021 в 12:42
Молчи,женщина.
Diman777
10 Декабря 2021 в 12:35
Есть конечно исключения, но как правило бабу к футболу подпускать нельзя
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