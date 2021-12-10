Гаврилов: «Спартаку» в матче с «Легией» сильно повезло

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на выход клуба в 1/8 финала Лиги Европы.

По его словам, москвичи играют нестабильно. Он отметил, что подопечным Витории сильно повезло во вчерашнем поединке против «Легии». «Красно-белые» добились минимальной победы.

«Никак к этому не отношусь. Команда играет нестабильно, считаю, что «Спартаку» сильно повезло вчера. Игры у команды по-прежнему нет. Поляки это не показатель. В общем, нечего здесь обольщаться», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что лучшим футболистом матча признан вратарь «Спартака» Александр Селихов, который в компенсированное время отразил 11-метровый. Ему поставили оценку 8.4.

Вторую оценку среди спартаковцев получил автор гола Зелимхан Бакаев (7.8), а третью – Наиль Умяров (7.7).