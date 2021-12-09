Кавазашвили сделал прогноз на решающий матч «Спартака» в Лиге Европы

Ветеран сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Анзор Кавазашвили высказался насчет выезда московского «Спартака» в Польшу на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии».

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт предположил, что встреча завершится вничью. Кавазашвили поставил на счет 1:1.

Поединок состоится в Варшаве в четверг, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Перед заключительным матчем групповой стадии Лиги Европы хозяева занимают последнее место, а гости располагаются на второй строчке.