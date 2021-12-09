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Лига Европы

Победа, которая может сохранить Виторию: кто стал лучшим игроком «Спартака» в матче против «Легии»

09 Декабря 2021 • 23:18 Комментировать (2)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Руя Витории

Драматичным матчем «Спартак» завершил европейский футбольный год и этим же матчем обеспечил себе евровесну с очень солидной стадии – 1/8 финала Лиги Европы. Не будем трогать пенальти, назначенный на последних минутах, - от него дурно пахнет. Разберём лучше игру московского «Спартака», вернувшего гостевые 0:1 польской «Легии».

Статистика матча: владение мячом – 66:34, удары по воротам – 15:11, в створ – 4:3, угловые – 5:5. Кто же стал главным героем и добыл красно-белым победу в Польше? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 8,5. Невероятный Александр Селихов работал с первых минут, когда потушил стартовый натиск «Легии», до последних, когда сотворил пару чудес. Два сейва после расстрелов с близкой дистанции и отбитый пенальти. Герой матча!

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Сохранил «Спартак» ворота в неприкосновенности, но вклад Джикии среди игроков центра обороны наименьший. Очень много нервов, ненужная жёлтая карточка, частый проигрыш позиции Кастрати. И вдруг обнаружилась проблема с пасом: только 17 передач из 34 достигли адресата.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,0. Пожалуй, не будем корить Жиго за пенальти. Пекхарт и арбитры нарисовали что-то очень спорное. В пределах правил Жиго борьбу выигрывал постоянно – 7 раз из 9, совершил 4 отбора. Но тоже есть аномалия с передачами: только 10 из 25 стали точными.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 7,5. А Кофрие и пасовал точно (17 из 21 дошли до адресата), и полуфланг свой закрыл наглухо, легко выдавливая Лукиньяса. Три отбора, три выноса и один дальний заброс, разогнавший атаку «Спартака», в активе Максимилиано.

АЙРТОН – 5,0. Айртон вместе с Джикией проиграл фланг Кастрати и Юхансоону, уже на пятой минуте допустив из-под себя опаснейший прострел. Собственно, подача на пенальти тоже должна была быть заблокирована Айртоном.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 7,5. Огромный объём работы за плечами Умярова, отпахавшего от своей штрафной до чужой. Просто душил прессингом поляков – 6 отборов, 3 перехвата, 9 выигранных единоборств. Наиль покрыл наибольшую дистанцию в команде.

РОМАН ЗОБНИН – 6,5. Вместе с Умяровым создал непроходимую опорную зону, которая стала давать сбои только после замены Романа. Очень много перемещался, выиграл 6 единоборств. Только впереди играл не лучшим образом, все забросы в последнюю треть были неточными.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,0. Удивительно инертны сегодня были фланги «Спартака». И если к слабой игре Айртона как-то привыкли, то бездействие Мозеса расстроило. Виктор совсем ничего не сделал впереди и отдал всего 11 точных передач, но хотя бы собрал 2+2 по отборам и перехватам.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 6,0. Много перемещений и стараний от Игнатова, но сегодня толку минимум. Мог забивать после отскока – спас Боруц, а в комбинационном футболе Михаил себя не раскрыл в этот раз.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 7,5. Бакаев вышел играть форварда без привязки к флангу и отлично нагнетал в прессинге. 15 раз вступал в единоборства, выиграл всего 40%, но главное, подкараулил ошибку Навроцки и хладнокровно решил, оформив победный гол.

КУИНСИ ПРОМЕС – 5.0. А вот от Промеса нет полезной активности. Ну непонятно, что с ним случилось. Так ни разу и не убежал от Кастрати Куинси, ни разу не обострил, вообще много ошибался в передачах (каждая четвёртая - в никуда). Мог выводить Мелкадзе 1 на 1 на последних минутах, но сфальшивил.

ГЕОРГИЙ МЕЛКАДЗЕ – б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
09 Декабря 2021 в 23:45
"Еврофутболу" надо перестраиваться - ВВС ставит оценки игрокам, которые даже на 5 минут выходят на поле. А здесь - вышли на замену два "валенка" - Мелкадзе и Ломовицкий, не сделали НИ ОДНОГО полезного действия на двоих и остались без оценки(( На двоих они даже КОЛ ( то бишь единицу ) не "заслужили"!
Ne gustа
09 Декабря 2021 в 23:22
Усе такие маладцы,усе такие харошие. А ото если бы пеналь пропустили,то на сколько оценки понизилися? Ведь отыграли они на том же уровне,ведь пеналь был в конце.
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окончен Реал Сосьедад 3:0 ПСВ
окончен Наполи 3:2 Лестер
Идет 55 минута Ференцварош 0:0 Байер Л
Идет 56 минута Генк 0:1 Рапид Вена
Идет 53 минута Брага 1:0 Црвена Звезда
Идет 54 минута Селтик 1:0 Бетис
Идет 54 минута Марсель 1:0 Локомотив Москва
Идет 53 минута Лудогорец 0:0 Митьюлланд
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