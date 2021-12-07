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Лига Европы

Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

07 Декабря 2021 • 13:17 Комментировать
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45

На этой неделе российские клубы проведут поединки в шестом туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022.

Московский «Спартак» на выезде встретится с варшавской «Легией». Главным арбитром матча назначен словенец Матей Юг. Помогать ему на бровках будут Роберт Вукан и Матей Жунич. Четвертый рефери – Драгослав Перич. ВАР – Хосе Мария Санчес и Рауль Кабаньеро.

«Локомотив» на выезде сыграет против «Марселя». Главным рефери назначен шотландец Уильям Коллам, сообщает пресс-служба УЕФА. Ассистенты – Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья – Кевин Клэнси. ВАР – Аллард Линдхаут и Роб Деперинк.

Матчи пройдут в четверг, 9 декабря.

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