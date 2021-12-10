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Лига Европы

Селихов – лучший игрок группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

10 Декабря 2021 • 23:22 Комментировать
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

В четверг завершился групповой этап всех еврокубков, а статистический портал WhoScored составил свой рейтинг из футболистов, проявивших себя лучше всех на данном отрезке сезона.

Примечательно, что признания удостоился голкипер «Спартака» Александр Селихов. Оказывается, российский вратарь получил самую высокую среднюю оценку за все свои матчи в квартете Лиги Европы. Он дважды парировал пенальти во втором круге, тем самым повысив показатель до 8,0.

Ближайшим преследователем Селихова стал молодой полузащитник «Байера» Флориан Вирц с баллом 7,82, а тройку замкнул вингер «Лиона» Райан Черки – 7,78.

Напомним, что именно отбитый Селиховым 11-метровый в компенсированное время поединка с «Легией» позволил «Спартаку» выйти в плей-офф в первого места.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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ЛЕГИЯ СПАРТАК МОСКВА
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