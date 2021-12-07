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Лига Европы

На матче «Легия» - «Спартак» ожидается аншлаг

07 Декабря 2021 • 10:16 Комментировать
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45

На этой неделе состоится поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы между варшавской «Легией» и московским «Спартаком». На матче ожидается аншлаг, об этом поведали в пресс-службе польского клуба.

Представитель варшавского коллектива заявил, что на трибунах будут находиться порядка 29 тысяч болельщиков.

Игра пройдет в четверг, 9 декабря, в столице Польши. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Перед заключительным туром «красно-белые» занимают второе место в таблице квартета С, а «Легия» располагается на последней позиции. При этом разрыв между командами всего один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия
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