На матче «Легия» - «Спартак» ожидается аншлаг

На этой неделе состоится поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы между варшавской «Легией» и московским «Спартаком». На матче ожидается аншлаг, об этом поведали в пресс-службе польского клуба.

Представитель варшавского коллектива заявил, что на трибунах будут находиться порядка 29 тысяч болельщиков.

Игра пройдет в четверг, 9 декабря, в столице Польши. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Перед заключительным туром «красно-белые» занимают второе место в таблице квартета С, а «Легия» располагается на последней позиции. При этом разрыв между командами всего один балл.