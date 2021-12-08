Джикия: «Нужно не допустить ошибок первого матча и самим забить»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия пообещал болельщикам, что команда сыграет на выезде против «Легии» с максимальной концентрацией

«Нужно не допустить ошибок первого матча. И самим забить», - заявил Джикия на пресс-конференции.

Также он добавил, что «красно-белые» готовы к матчу, а также еще им предстоит теоретическое занятие перед матчем. Что касается дисквалификации Александра Соболева, Джикия не видит проблем в линии атаки, так как «Мелкадзе восстановился, он готов сыграть».

Ситуация в турнирной таблице такова, что «Спартак» может занять любое место в группе, включая первое и последнее.