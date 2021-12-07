Агент Барбоза: Шансы на первое место у «Спартака» будут

Агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от поединка «Спартака» и «Легии» в плей-офф Лиги Европы. Он считает, что москвичам по силам пробиться в плей-офф турнира.

«Шансы на первое место у «Спартака» будут. То, что команда имеет шансы на выход, говорит о многом. Посмотрим, как все сложится.

В этой группе и другие команды имеют шансы на выход. Интрига остается до самого конца. Для «Спартака» этот матч должен стать одним из самых важных», - цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Московский клуб сыграет с «Легией» в четверг, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Красно-белые» завершат сезон матчем против «Сочи», который состоится 13 декабря. На текущий момент «Спартак» идет девятым в таблице, набрав 23 очка.