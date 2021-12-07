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Лига Европы

Агент Барбоза: Шансы на первое место у «Спартака» будут

07 Декабря 2021 • 13:35 Комментировать (1)
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45

Агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от поединка «Спартака» и «Легии» в плей-офф Лиги Европы. Он считает, что москвичам по силам пробиться в плей-офф турнира.

«Шансы на первое место у «Спартака» будут. То, что команда имеет шансы на выход, говорит о многом. Посмотрим, как все сложится.

В этой группе и другие команды имеют шансы на выход. Интрига остается до самого конца. Для «Спартака» этот матч должен стать одним из самых важных», - цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Московский клуб сыграет с «Легией» в четверг, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Красно-белые» завершат сезон матчем против «Сочи», который состоится 13 декабря. На текущий момент «Спартак» идет девятым в таблице, набрав 23 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паулу Барбоза
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Комментарии (1)
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lazarevs08
07 Декабря 2021 в 13:49
Шанс у Спартака УЖЕ есть. Ф вот, как Спартак его использует, это вопрос. Если не пропустят на первых минутах и кого то из спартачей не удалят в первом тайме, то могут и опозориться))) Но, хотелось бы увидеть российский клуб на первом месте в группе.
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