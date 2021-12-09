Московский «Спартак» припомнил «Легии» сентябрьскую рекламу клуба на улицах российской столицы с лозунгом «Москва, мы вернулись!». «Красно-белые» ответили полякам тем же, заказав рекламу «Спартака» уже в Варшаве накануне матча шестого тура Лиги Европы: «Варшава, готова? Потому что мы - да!» - гласит надпись на английском. На видеоэкране также демонстрируется гол «Спартака» в ворота сегодняшнего противника в Лиге чемпионов 1995 года. Той осенью москвичи дважды обыграли поляков.

Предполагается, что в сегодняшнем матче нет явного фаворита, «Спартаку» нужно побеждать, чтобы гарантированно сыграть в плей-офф Лиги Европы.