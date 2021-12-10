Джикия ответил на вопрос о возможной отставке Витории

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера московской команды. В последнее время об этом говорят чуть ли не каждый день.

Ранее «красно-белые» одолели «Легию» (1:0) в Лиге Европы и прошли в 1/8 финала турнира.

«Поединок с «Сочи» станет последним для Руя? Я об этом не думаю. Я давно в «Спартаке». Поэтому мало чему удивляюсь», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Поединок «Сочи» — «Спартак» пройдёт 13 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Стоит добавить, что «Спартак» впервые за четыре года вышел в плей-офф еврокубков. Особенно эффектными получились две победы над «Наполи».