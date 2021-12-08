«Всё или ничего»: Руй Витория высказался о матче с «Легией»

Уже в четверг, 9-го декабря, состоится поединок между «Легией» и «Спартаком» в рамках Лиги Европы, в котором решится судьба российского клуба на международной арене. Наставник «красно-белых» Руй Витория поделился ожиданиями от решающей игры осени.

«Этот матч – все или ничего. Что может повлиять на результат? Необходимо быть максимально концентрированными и внимательными к деталям. Завтра у нас не будет Соболева, Ларссона и Понсе, но их есть кем заменить. Жаль, что есть потери», - прокомментировал португальский специалист на встрече с прессой.

Также Витория недавно опубликовал у себя в «Инстаграме» пост, в котором поблагодарил фанатов команды и сделал им послание. В комментариях пользователи в большинстве своем желают «Спартаку» удачи.