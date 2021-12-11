Экс-тренер сборной Польши: «Спартак» - слабая и посредственная команда»

Польский специалист Ежи Энгель, ранее занимавший пост наставника национальной сборной страны, поделился мнением о результате поединка группового этапа Лиги Европы между варшавской «Легией» и московским «Спартаком».

«Легия» потерпела поражение от слабого соперника. Гости продемонстрировали плохую игру, однако хозяева сделали недостаточно для победы. Очень жаль, что наш клуб уступил на своем поле такой посредственной команде», - приводит слова тренера Polsat Sport.

Поединок состоялся в Варшаве 9 декабря. «Легия» проиграла «Спартаку» со счетом 0:1. Единственный гол в противостоянии забил полузащитник Зелимхан Бакаев.