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Лига Европы

Экс-тренер сборной Польши: «Спартак» - слабая и посредственная команда»

11 Декабря 2021 • 10:57 Комментировать
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Польский специалист Ежи Энгель, ранее занимавший пост наставника национальной сборной страны, поделился мнением о результате поединка группового этапа Лиги Европы между варшавской «Легией» и московским «Спартаком».

«Легия» потерпела поражение от слабого соперника. Гости продемонстрировали плохую игру, однако хозяева сделали недостаточно для победы. Очень жаль, что наш клуб уступил на своем поле такой посредственной команде», - приводит слова тренера Polsat Sport.

Поединок состоялся в Варшаве 9 декабря. «Легия» проиграла «Спартаку» со счетом 0:1. Единственный гол в противостоянии забил полузащитник Зелимхан Бакаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Ежи Энгель
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ЛЕГИЯ СПАРТАК МОСКВА
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