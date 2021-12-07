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Лига Европы

​Боярский: «Буду болеть за «Спартак»

07 Декабря 2021 • 15:46 Комментировать (4)
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45
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Известный артист Михаил Боярский, который является преданным болельщиком «Зенита», намерен поддержать «Спартак» в ближайшем матче Лиги Европы против польской «Легии».

«Надеюсь, что «Спартак» выйдет из группы. Я буду болеть за них», - рассказал Боярский sport24.

«Спартак» сыграет в гостях у «Легии» в ближайший четверг, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

За тур до финиша групповой стадии Лиги Европы «Спартак» занимает второе место в своём квартете с семью зачётными баллами в активе. Для попадания в плей-офф «красно-белым» хватит победы, но может оказаться достаточно и ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Михаил Боярский
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
sierge
07 Декабря 2021 в 16:57
Не нужны нам такие болельщики
zurukukkkk
07 Декабря 2021 в 16:54
а я буду болеть...после трешки...вина!)))
crocodile
07 Декабря 2021 в 16:48
ай проклянец куклопач хрипатый)
Ne gustа
07 Декабря 2021 в 16:36
Ай,шапокляк лукавит.
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