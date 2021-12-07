​Боярский: «Буду болеть за «Спартак»

Известный артист Михаил Боярский, который является преданным болельщиком «Зенита», намерен поддержать «Спартак» в ближайшем матче Лиги Европы против польской «Легии».

«Надеюсь, что «Спартак» выйдет из группы. Я буду болеть за них», - рассказал Боярский sport24.

«Спартак» сыграет в гостях у «Легии» в ближайший четверг, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

За тур до финиша групповой стадии Лиги Европы «Спартак» занимает второе место в своём квартете с семью зачётными баллами в активе. Для попадания в плей-офф «красно-белым» хватит победы, но может оказаться достаточно и ничьей.