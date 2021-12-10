Названы три лучших игрока «Спартака» в матче с «Легией»

В четверг, 9 декабря, состоялся поединок заключительного тура группового этапа Лиги Европы между варшавской «Легией» и московским «Спартаком». «Красно-белые» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Благодаря этому успеху российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Аналитики портала Whoscored подвели итоги противостояния и выставили оценки участниками матча. Лучшим футболистом был признан голкипер «Спартака» Александр Селихов, который в компенсированное время парировал пенальти. Ему поставили оценку 8.4.

Вторую оценку среди спартаковцев получил автор гола Зелимхан Бакаев (7.8), а третью – Наиль Умяров (7.7).