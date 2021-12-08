​Фанат «Спартака» находится за штурвалом самолёта, на котором команда летит в Варшаву

В четверг «Спартак» проведёт заключительный матч группового этапа Лиги Европы против «Легии». Команда уже вылетела в Варшаву, о чём сообщается на официальном сайте «красно-белых». Отмечается, что самолёт пилотирует болельщик «Спартака» Дамир Юсупов, являющийся Героем России.

«Спартаку» для выхода в плей-офф Лиги Европы достаточно обыграть «Легию» на выезде. Если команда Руя Витории сыграет вничью, она продолжит борьбу во втором по престижности турнире Старого света только в случае невыигрыша «Наполи» у «Лестера». Если же москвичи проиграют, то они будут рассчитывать только на билет в Лигу конференций, но всё будет зависеть от результата параллельной игры.

Матч «Легия» - «Спартак» стартует в 9 декабря в 20:45 по московскому времени.