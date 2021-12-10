«Спартак» впервые за десять лет победил всухую в еврокубках

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы «Спартак» на выезде встречался с польской «Легией». Московский клуб отпраздновал победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Зелимхан Бакаев.

Примечательно, что «красно-белые» впервые за десять лет смогли победить всухую в еврокубках. Последний раз «Спартак» побеждал под ноль в Европе в сезоне-2010/2011. Тогда москвичи дважды одолели амстердамский «Аякс» - 3:0 и 1:0.

Подопечные Руя Витории набрали десять очков и заняли первое место в квартете С. Благодаря этому «Спартак» вышел в 1/8 финала еврокубка.