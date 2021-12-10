Ещенко матом прокомментировал победу «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко эмоционально высказался о гостевой победе своей команды над варшавской «Легией» в поединке заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Российский коллектив выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил Зелимхан Бакаев.

«Ура, ***», - написал Ещенко в инстаграм-аккаунте, прикрепив красно-белые цвета.

«Спартак» мог упустить важнейшую победу из-за пенальти в добавленное время. Команду спас голкипер Александр Селихов, который парировал удар поляка с 11-метровой отметки.

Подопечные Руя Витории выиграли свою группу и вышли в 1/8 финала.