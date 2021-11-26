Соболев не смог стать лучшим игроком недели в Лиге Европы

Форвард «Спартака» Александр Соболев дважды отправил мяч в сетку ворот «Наполи» и помог своей команде победить со счётом 2:1 и улучшить шансы на выход из группы Лиги Европы.

Россиянин сражался за звание лучшего игрока недели наряду с нападающим «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелосом, игроком линии атаки «Лиона» Райаном Шерки и полузащитником «Байера» Робертом Андрихом.

В итоге УЕФА признал лучшим футболистом Шерки, который забил два гола в ворота «Брондбю» (3:1).

Напомним, что после пяти туров Лиги Европы «Спартак» занимает второе место, набрав 7 очков. Столько же пунктов у «Наполи». Лидирует «Наполи» (8). «Легия» последняя с 6 очками, но не потеряла шансы на евровесну.