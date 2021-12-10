Каррера: «Спартак» заслужил победу, Селихов - герой матча»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на результат вчерашнего поединка между «красно-белыми» и варшавской «Легией». Российский коллектив отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0 и с первого места шагнул в плей-офф соревнований.

«Спартак» заслужил победу. Они доказали, что могут быть конкурентоспособны в Европе. Селихов - герой, он совершил невероятное спасение», - приводит слова итальянского специалиста Sport24.

В самом конце встречи в ворота «Спартака» был назначен 11-метровый удар, однако голкипер «красно-белых» сумел парировать пенальти. Благодаря победе российский клуб занял первое место в своем квартете и шагнул в плей-офф Лиги Европы.