Джикия: Я был уверен в Селихове

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на победу над «Легией» (1:0) в заключительном поединке группового этапа Лиги Европы. Он отметил сейв Александра Селихова, который отразил пенальти в компенсированное время.

«Крутая игра вышла. Мы счастливы. В раздевалке, наверное, придется ремонт делать.

Я был уверен в Селихове. Знал, что он сможет отразить этот удар. Он мастер своего дела. Мысли после жеребьевки? Знали, что будет трудно. Ведь это же «Лестер» и «Наполи». Теперь хочется наслаждаться этим моментом. Потом будем думать про «Сочи», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Ранее неоднократно сообщалось, что главный тренер красно-белых Руй Витория в ближайшее время может быть уволен.