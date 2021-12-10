«Спартак» впервые за 25 лет выиграл группу в еврокубках

Московский «Спартак» пробился в плей-офф Лиги Европы, победив во вчерашнем матче польскую «Легию» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Красно-белые» впервые с сезона-1995/1996 финишировали на первом месте в группе еврокубков. 25 лет назад «народная команда» выиграла группу в Лиге чемпионов.

Подопечные Руя Витории завершили групповой раунд с десятью набранными очками. Москвичи опередили «Наполи» по дополнительным показателям.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы запланирована на 25 февраля следующего года. Игры состоятся десятого и 17 марта.