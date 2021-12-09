Селихов отразил 87% ударов в створ ворот в Лиге Европы, у Максименко этот показатель был равен 42%

Голкипер «Спартака» Александр Селихов в буквальном смысле протащил московскую команду в плей-офф раунд Лиги Европы – в компенсированное время матча с «Легией» он отбил пенальти, удержав тем самым победу для россиян.

Более того, вратарь выдал невероятные статистические показатели по ходу текущего розыгрыша еврокубка. Оказывается, Селихов отбил 13 из 15 ударов, которые пришлись в створ его ворот. То есть, он справился с 87% всех выстрелов, свидетельствует портал Opta. Это лучший результат среди всех игроков данного амплуа, принявших участие как минимум в двух поединках.

В сравнении, у Александра Максименко, являвшегося основным в стартовых турах, успешность парированных ударов составляла лишь 42% (пять из 12).