Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «красно-белых» над «Легией».

«Эмоциональный был матч. Я переживал, хотел, чтобы «Спартак» победил. Да, может быть, игра не была выдающейся, но держала в напряжении. Браво, футболисты и, конечно, отдельно Саша Селихов. Последний пенальти он отразил, и команда не зря побежала его благодарить. В такой тяжёлый момент он выручил, и «Спартак» оказался на первом месте.

Пенальти не было, конечно же. Если бы мяч был у игрока «Легии» и последовал бы удар, тогда да. А когда мяч не доходит, касание ноги, и он ныряет - нет. Не понимаю, как трактуют судьи эти моменты. По каким критериям они обсуждают это. Была просто борьба. Видимо, сверху Бог помог, «Легия» не забила - справедливость.

Конечно, Руй Витория отодвинул разговоры о своём увольнении в сторону. Я думаю, руководство соберётся, пообщается. Если увольнение произойдёт, то это, безусловно, поспешность. Многие эксперты говорят, что нужно давать поработать. Не сразу всё строится. Мы видим, что Витория занимает первое место в группе Лиги Европы. А как будет в РПЛ, никто пока не знает», - сказал Деменко.