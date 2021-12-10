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Лига Европы

Селихов претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

10 Декабря 2021 • 08:17 Комментировать (1)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов попал в число претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы по версии УЕФА. Напомним, что голкипер помог своей команде добыть победу над «Легией», парировав пенальти в компенсированное время.

Конкурентами российского футболиста в борьбе за награду являются форвард «Динамо» (Загреб) Мислав Оршич, нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль и хавбек «Наполи» Элиф Элмас.

Благодаря гостевой победе в Польше «Спартак» финишировал на первом месте в группе, опередив «Наполи» и «Лестер». Подопечные Руя Витории гарантировали себе путевку в 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Селихов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
10 Декабря 2021 в 10:44
Вот в таких турнирах и делают футболисты себе ИМЯ! А не во внутреннем первенстве, где "пАчками" отгружают слабакам по пять-шесть мячей...
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