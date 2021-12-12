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Лига Европы

​В Польше предотвратили нападение на фанатов «Спартака»

12 Декабря 2021 • 13:51 Комментировать (1)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Несколько дней назад «Спартак» проводил гостевой матч Лиги Европы против «Легии». Польские фанаты готовили нападение на болельщиков московского клуба, возвращавшихся на родину черед Будапешт. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», ссылаясь на Lodzinfo, около 140 человек поджидали фанатов «Спартака» на дороге из Варшавы в Будапешт. К счастью, до нападения дело не дошло, поскольку полиция его предотвратила, заранее получив информацию о грязных планах группы польских фанатов.

Отмечается, что в автомобилях, на которых фанаты поджидали любителей футбола из России, были обнаружены даже мачете.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Легию» на выезде со счётом 1:0 и пробился в 1/8 финала Европы. 

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Спартак Москва Легия
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ЛЕГИЯ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
12 Декабря 2021 в 14:04
​В Польше предотвратили нападение на фанатов «Спартака»

я бы озаглавил так, типа такого - в Польше полиция спасла польских фанатов, которые готовили нападение на фанатов Спартака, предотвратив его...
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