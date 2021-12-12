​В Польше предотвратили нападение на фанатов «Спартака»

Несколько дней назад «Спартак» проводил гостевой матч Лиги Европы против «Легии». Польские фанаты готовили нападение на болельщиков московского клуба, возвращавшихся на родину черед Будапешт. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», ссылаясь на Lodzinfo, около 140 человек поджидали фанатов «Спартака» на дороге из Варшавы в Будапешт. К счастью, до нападения дело не дошло, поскольку полиция его предотвратила, заранее получив информацию о грязных планах группы польских фанатов.

Отмечается, что в автомобилях, на которых фанаты поджидали любителей футбола из России, были обнаружены даже мачете.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Легию» на выезде со счётом 1:0 и пробился в 1/8 финала Европы.