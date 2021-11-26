Как «Спартаку» надо сыграть в Варшаве, чтобы попасть в евровесну

Благодаря победе над «Наполи» «Спартак» перед последним туром группового этапа Лиги Европы занимает второе место. Тем не менее пока «красно-белые» не обеспечили себе даже третью строчку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах для москвичей.
Едва ли кто-то перед началом группового этапа ожидал, что группа С станет самой упорной в Лиге Европы. Перед последним туром ни одна команда не обеспечила себе выход в плей-офф турнира, при этом на две путёвки претендуют все четыре команды. Отдельно стоит напомнить, что коллектив, который займёт третью строчку, весной продолжит выступление в Лиге конференций. Таким образом, в заключительном туре стоит ждать настоящую зарубу в обоих матчах.
На всякий случай стоит напомнить регламент определения мест. При равенстве очков у двух и более команд считаются важными следующие критерии:
1. Очки, набранные в личных встречах между командами;
2. Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между командами;
3. Количество забитых мячей в личных встречах между командами;
4. Количество забитых мячей в личных встречах между командами, забитые на чужом поле;
5. Разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;
6. Количество забитых мячей во всех групповых матчах;
7. Мячи, забитые на выезде во всех групповых матчах;
8. Победы во всех групповых матчах;
9. Победы на чужом поле во всех групповых матчах;
10. Дисциплинарные показатели;
11. Коэффициенты УЕФА.
После победы над «Легией» «Лестер» обеспечил себе участие в плей-офф еврокубков. Правда, англичане могут оказаться как в Лиге Европы, так и опуститься в Лигу конференций. В свою очередь «Легия» точно ни при каких обстоятельствах уже не выиграет квартет, но может стать и второй, и третьей, а может и остаться четвёртой.
|Результаты матчей
|Победа «Легии»
|Ничья
|Победа «Спартака»
|Победа «Наполи»
|1. «Наполи»
|1. «Наполи»
|1. «Спартак»
|2. «Легия»
|2. «Лестер»
|2. «Наполи»
|3. «Лестер»
|3. «Спартак»
|3. «Лестер»
|4. «Спартак»
|4. «Легия»
|4. «Легия»
|Ничья
|1. «Лестер»
|1. «Лестер»
|1. «Спартак»
|2. «Легия»
|2. «Спартак»
|2. «Лестер»
|3. «Наполи»
|3. «Наполи»
|3. «Наполи»
|4. «Спартак»
|4. «Легия»
|4. «Легия»
|Победа «Лестера»
|1. «Лестер»
|1. «Лестер»
|1. «Лестер»
|2. «Легия»
|2. «Спартак»
|2. «Спартак»
|3. «Спартак»
|3. «Наполи»
|3. «Наполи»
|4. «Наполи»
|4. «Легия»
|4. «Легия»
«Спартаку» для выхода в евровесну надо не проиграть в Варшаве. Успех в Варшаве гарантирует попадание в плей-офф Лиги Европы. У «Спартака» будет шанс сыграть в Лиге конференций даже в случае поражения в последнем туре, но только при условии победы «Лестера» в Неаполе.
Андрей Центров