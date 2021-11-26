Как «Спартаку» надо сыграть в Варшаве, чтобы попасть в евровесну

Благодаря победе над «Наполи» «Спартак» перед последним туром группового этапа Лиги Европы занимает второе место. Тем не менее пока «красно-белые» не обеспечили себе даже третью строчку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах для москвичей.

Едва ли кто-то перед началом группового этапа ожидал, что группа С станет самой упорной в Лиге Европы. Перед последним туром ни одна команда не обеспечила себе выход в плей-офф турнира, при этом на две путёвки претендуют все четыре команды. Отдельно стоит напомнить, что коллектив, который займёт третью строчку, весной продолжит выступление в Лиге конференций. Таким образом, в заключительном туре стоит ждать настоящую зарубу в обоих матчах.

На всякий случай стоит напомнить регламент определения мест. При равенстве очков у двух и более команд считаются важными следующие критерии:

1. Очки, набранные в личных встречах между командами;

2. Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между командами;

3. Количество забитых мячей в личных встречах между командами;

4. Количество забитых мячей в личных встречах между командами, забитые на чужом поле;

5. Разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;

6. Количество забитых мячей во всех групповых матчах;

7. Мячи, забитые на выезде во всех групповых матчах;

8. Победы во всех групповых матчах;

9. Победы на чужом поле во всех групповых матчах;

10. Дисциплинарные показатели;

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11. Коэффициенты УЕФА.

После победы над «Легией» «Лестер» обеспечил себе участие в плей-офф еврокубков. Правда, англичане могут оказаться как в Лиге Европы, так и опуститься в Лигу конференций. В свою очередь «Легия» точно ни при каких обстоятельствах уже не выиграет квартет, но может стать и второй, и третьей, а может и остаться четвёртой.

Результаты матчей Победа «Легии» Ничья Победа «Спартака» Победа «Наполи» 1. «Наполи» 1. «Наполи» 1. «Спартак» 2. «Легия» 2. «Лестер» 2. «Наполи» 3. «Лестер» 3. «Спартак» 3. «Лестер» 4. «Спартак» 4. «Легия» 4. «Легия» Ничья 1. «Лестер» 1. «Лестер» 1. «Спартак» 2. «Легия» 2. «Спартак» 2. «Лестер» 3. «Наполи» 3. «Наполи» 3. «Наполи» 4. «Спартак» 4. «Легия» 4. «Легия» Победа «Лестера» 1. «Лестер» 1. «Лестер» 1. «Лестер» 2. «Легия» 2. «Спартак» 2. «Спартак» 3. «Спартак» 3. «Наполи» 3. «Наполи» 4. «Наполи» 4. «Легия» 4. «Легия»

«Спартаку» для выхода в евровесну надо не проиграть в Варшаве. Успех в Варшаве гарантирует попадание в плей-офф Лиги Европы. У «Спартака» будет шанс сыграть в Лиге конференций даже в случае поражения в последнем туре, но только при условии победы «Лестера» в Неаполе.

Андрей Центров