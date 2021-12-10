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Лига Европы

​Селихов: «Это был матч всей моей жизни»

10 Декабря 2021 • 14:17 Комментировать (1)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Александр Селихов стал героем гостевого матча Лиги Европы против «Легии» - вратарь «Спартака» отбил пенальти в концовке, благодаря ему команда удержала победу и пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.

«Вся команда молодцы,  все бились. Лично для меня это был матч всей моей жизни. После финального свистка внутри меня творилось нечто», - высказался Селихов для пресс-службы «Спартака». Видео было опубликовано на клубном канале «красно-белых».

«Пенальти? Я хотел оставаться по центру, но затем… какое-то чутьё сработало», - отметил вратарь «Спартака».

«С кем хотелось бы встретиться в 1/8? Без разницы. Главное, чтобы мы были готовы», - сказал Селихов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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Комментарии (1)
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Ne gustа
10 Декабря 2021 в 15:43
Ай,ну тоды усё,вешай перчатки на гвоздь
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