​Селихов: «Это был матч всей моей жизни»

Александр Селихов стал героем гостевого матча Лиги Европы против «Легии» - вратарь «Спартака» отбил пенальти в концовке, благодаря ему команда удержала победу и пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.

«Вся команда молодцы, все бились. Лично для меня это был матч всей моей жизни. После финального свистка внутри меня творилось нечто», - высказался Селихов для пресс-службы «Спартака». Видео было опубликовано на клубном канале «красно-белых».

«Пенальти? Я хотел оставаться по центру, но затем… какое-то чутьё сработало», - отметил вратарь «Спартака».

«С кем хотелось бы встретиться в 1/8? Без разницы. Главное, чтобы мы были готовы», - сказал Селихов.