Каррера оценил шансы «Спартака» в Лиге Европы

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее работавший наставником московского «Спартака», поделился мнением о шансах «красно-белых» пробиться в весеннюю часть Лиги Европы.

В разговоре с корреспондентом Sport24 тренер выразил мнение, что «народная команда» сможет выйти из группы. Каррера назвал игру спартаковцев в еврокубке убедительной. По его мнению, этот успех поможет клубу стабилизировать результаты в чемпионате России.

Перед заключительным туром подопечные Руя Витории занимают второе место в группе. Последний матч москвичи проведут на выезде с варшавской «Легией».