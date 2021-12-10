Ветеран «Спартака» Анзор Каварашвили поделился впечатлениями от победы «красно-белых» над «Легией» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы, а также от завоевания москвичами первого места.

- Подведите итоги выступления «Спартака» в группе Лиге Европы?

- Конечно, я не ожидал, что команда займет первое место в группе. Особенно на старте турнира. В клубе идут бесконечные передряги, игровые перепады, постоянные разговоры о смене тренера. Это здорово действовало на нервы, особенно когда мы видели, что наша команда постоянно пропускает.

- Герой матча с «Легией» очевиден?

- Конечно, это Селихов. Я давно говорил, что Максименко надо заменить, потому что он не готов играть в таком напряженном ритме. А Селихов еще до травмы показывал надежную игру вратаря европейского уровня. Сейчас он полностью готов. Александр хорошо выбирает позиции, отлично играет на выходе из ворот. Он спокоен, что благоприятно действует на нервную систему защитников. Он им вовремя подсказывает. Думаю, что поставив Селихова в состав вместо Максименко, тренерский штаб продлил себе срок пребывания у руля «Спартака». Кроме того, хочу сказать, что за вчерашний матч Витория должен отдать Селихову свои премиальные, потому что вратарь его выручил по всем статьям.

- У вас поменялось мнение о Витории после первого места в группе или надо ориентироваться на РПЛ?

- В чемпионате всякое бывает. Но сейчас даже когда команда остается в меньшинстве, она выигрывает. В Лиге Европы команда не тушуется даже в матчах с сильными европейскими клубами. Психологически футболисты готовы бороться за каждый мяч, и, как ни странно, не уступают европейцам в мастерстве. Даже таким клубам, как «Наполи» и «Лестер».

- Как вам игра «Спартака» с «Легией» без чистых нападающих?

- Я не могу сказать, что «Легия» - это сильная команда, к тому же, вчера мы увидели согласованные действия нашей команды в обороне, когда возникала опасность. Это просто удивительно. Как будто они давно вместе играют. А что касается нападения, Игнатов вышел впереди и вообще ничего не испортил. Он старался, делал все, что положено. Если бы ему дали провести еще несколько матчей, он бы играл лучше.

- Были моменты, которые вчера не понравились?

- Мне не понравились Мозес и Промес. Я вчера удивился, что случилось с Мозесом, он терял и передерживал мячи, срывал подключения. Да и Куинси как-то тушевался. Он бегал, но нам от него надо видеть полезные действия, он должен создавать моменты.

- Как вам гол Бакаева?

- Мне вообще его игра понравилась своим движением и ударами. В моменте с голом Бакаев не то, чтобы обокрал, он благодарно получил пас и забил. У «Спартака» было еще два - три таких момента, но другие наши ребята ими не воспользовались.

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- Пишут, что с Ваноли уже чуть ли не подписан контракт, и Витория уходит. Что об этом думаете?

- Хочу сделать замечание Федуну. Он поздравил бывшего тренера «Спартака» Тедеско, которого назначили в «Лейпциг». А что же до нынешнего тренера его команды? Если Виторию уберут, это будет преступление со стороны Федуна. Какую цель он преследует, я не могу понять. «Спартак» сегодня без усиления играет очень успешно в Лиге Европы. Что еще нужно владельцу?

- У «Спартака», по сути, нет скамейки. Команде нужно серьезное усиление зимой?

- Витория не может это сделать, потому что Федун его не уважает. Наверное, он его и не слушает. Не думаю, что этот опытный тренер не просил усилить команду. «Спартаку» как воздух нужен дирижер в полузащите, который вел бы игру. Нет сейчас у нас такого футболиста. Умяров старается, и он прибавил в последнее время, проявляет активность на поле, но у него нет индивидуальной техники, и это сказывается. А нам нужен технически сильный игрок в середине поля.

- Что ждет «Спартак» в плей-офф Лиги Европы?

- Давайте дождемся соперника, и тогда уже будем строить прогнозы на предстоящие матчи.

Елена Григорьевская