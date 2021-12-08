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Лига Европы

​«Спартак» может сотворить главное чудо России: шансы «красно-белых» выйти в плей-офф Лиги Европы

08 Декабря 2021 • 07:59 Комментировать (2)
Наполи
...
Лестер
2.10 3.80 3.20
09.12 20:45
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Весной в плей-офф Лиги Европы точно выступит «Зенит», занявший третье место в группе Лиги Европы. К питерцам рассчитывает присоединиться «Спартак», который может сотворить главное чудо России. Всё-таки мало кто верил, что «красно-белые» на фоне всех своих проблем смогут конкурировать с «Лестером» и «Наполи». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы команды Руя Витории.

Можно сколько угодно говорить о том, что «Лестер» и «Наполи» не очень-то и стремятся показывать себя во всей красе в Лиге Европы. Быть может, какое-то рациональное зерно в этом есть, но даже при этом от «Спартака», являющегося на сегодняшний день середняком российской Премьер-лиги, мало кто ждал борьбы за места в плей-офф, особенно после домашнего поражения от «Легии» на старте группового этапа. Впрочем, команда Руя Витории сохраняет шансы, причём держит судьбу одного из двух билетов в своих руках.

Важно напомнить, что с этого сезона УЕФА проводит три еврокубковых турнира, и формат Лиги Европы изменился. Теперь первое место в группе даёт не просто посев при жеребьёвке плей-офф. Теперь первое место отправляет команду сразу в 1/8 финала, а не в 1/16. А второе место отправляет команду в так называемые стыковые матчи с командами, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов. То есть ценность первого места в Лиге Европы выросла в разы.

И ещё один важный момент. Команды, которые в группах Лиги Европы займут третьи места, теперь не завершают евросезон, а понижаются в Лигу конференций. Там они сыграют в стыковых играх за право выступить в 1/8 финала с командами, которые в самой Лиге конференций завершат групповой этап вторыми.

С форматом разобрались, и теперь переходим непосредственно к турнирной ситуации в группе «Спартака». Для начала посмотрим на турнирное положение.

М
Куда
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1 1/8 ЛЕ Лестер 5 2 2 1 10 8 +2 8
2 стыки ЛЕ Спартак 5 2 1 2 9 9 0 7
3 стыки ЛК Наполи 5 2 1 2 12 8 +4 7
4   Легия 5 2 0 3 4 10 -6 6

«Легия» - «Спартак»

«Наполи» - «Лестер»

Для «Спартака» важно отметить два момента на случаи равенства очков:

- Если «Спартак» и «Лестер» наберут по 8 очков, выше окажутся англичане за счёт преимущества по результатам личных встреч (победа 4:3 ,ничья 1:1).

- Если «Спартак» и «Наполи» наберут по 7, по 8 или по 10 очков, выше окажутся россияне за счёт преимущества по результатам личных встреч (победы 3:2 и 2:1).

Таким образом, победа в Варшаве гарантирует «Спартаку» место в плей-офф Лиги Европы. Если при этом «Лестер» в параллельной игре не обыграет «Наполи», команда Руя Витории займёт первое место.

При ничьей «Спартак» выйдет в плей-офф со второго места в том случае, если «Наполи» не обыграет дома «Лестер».

Если «Спартак» проиграет в Польше, то может рассчитывать только на билет в Лигу конференций. При этом «красно-белым» будет нужно, чтобы «Наполи» проиграл дома «Лестеру».

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Шансы «Спартака» на попадание в плей-офф достаточно высоки. Команда Руя Витории обязана обыгрывать сегодняшнюю «Легию», занимающую, на минуточку, 16-е (!) место в чемпионате Польши.

Если «красно-белые» возьмут три очка в Варшаве, то команда вполне может финишировать на первом месте и получить прямой билет сразу в 1/8 финала Лиги Европы, избегая стыковых игр. Всё-таки «Наполи» сыграет против «Лестера» дома и должен набирать очки. Впрочем, «красно-белым» не стоит думать о происходящем в Неаполе – нужно побеждать самим и решать задачу.

Какое место займёт Спартак в группе Лиги Европы?
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
08 Декабря 2021 в 09:04
Удачи Спартаку! Пускай парни настроятся и выдадут лучший свой футбол !
KLINSMANN
08 Декабря 2021 в 08:48
Вперёд Спартак! :)
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