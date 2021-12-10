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Лига Европы

Геркус: «Витория сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой»

10 Декабря 2021 • 11:24 Комментировать (1)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на успех «Спартака» в Лиге Европы. «Красно-белые» в последнем туре победили «Легию» (1:0) и гарантировали себе путевку в плей-офф турнира.

«Красавцы! Витория показал исторический результат в сильной группе. Сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой», - гласит сообщение функционера в телеграм-канале.

Подопечные Руя Витории заняли первое место в группе С, опередив по дополнительным показателям итальянский «Наполи».

Ранее в СМИ сообщалось, что португальского специалиста уволят после поединка с «Сочи» в чемпионате России. Игра состоится 13 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Геркус Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
lazarevs08
10 Декабря 2021 в 13:01
Типун тебе на язык, чертила паровозная. Еще один специалист футбольный. Пусть ваш гисдоль уходит, а Руй останется
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