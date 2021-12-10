Геркус: «Витория сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на успех «Спартака» в Лиге Европы. «Красно-белые» в последнем туре победили «Легию» (1:0) и гарантировали себе путевку в плей-офф турнира.

«Красавцы! Витория показал исторический результат в сильной группе. Сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой», - гласит сообщение функционера в телеграм-канале.

Подопечные Руя Витории заняли первое место в группе С, опередив по дополнительным показателям итальянский «Наполи».

Ранее в СМИ сообщалось, что португальского специалиста уволят после поединка с «Сочи» в чемпионате России. Игра состоится 13 декабря.