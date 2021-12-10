Губерниев назвал роковую ошибку Витории в «Спартаке»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчет будущего главного тренера московского «Спартака» Руя Витории. Эксперт рассказал, какая ошибка может стоить португальскому специалисту работы.

«То, что тренер так поздно разглядел ярчайший талант Селихова, очевидно, будет стоить Витории карьеры в команде», - поделился своим мнением Губерниев в телеграм-канале.

Селихов не так давно сменил в рамке ворот команды Александра Максименко. С новым голкипером «красно-белые» начали играть гораздо увереннее и стали пропускать меньше голов. Во вчерашнем матче группового этапа Лиги Европы с «Легией» Селихов спас команду на последних минутах, парировав удар с 11-метровой отметки.

Стало известно, когда «Спартак» уволит Виторию и назначит нового главного тренера