Титов: «Витория выжимает максимум из этого «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о работе Руя Витории после вчерашней победы «красно-белых» на польской «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. «Красно-белые» выиграли благодаря голу Зелимхана Бакаева в первом тайме.

«Изначально все было против Витории. Он не до конца понимал, куда шел. Что это эшафот... Считаю, он выжимает максимум из этого «Спартака», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

51-летний португальский специалист занял пост наставника московской команды летом текущего года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что Виторию отправят в отставку после поединка с «Сочи». На его место хотят пригласить итальянца Паоло Ваноли, ранее работавшего в тренерском штабе Антонио Конте.