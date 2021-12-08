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Лига Европы

Гладилин: У «Спартака» хорошие шансы против «Легии», потому что появилась уверенность в выездных матчах эксклюзив

08 Декабря 2021 • 14:25 Комментировать
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу решающего матча с «Легией» в Лиге Европы. 

- Матч «Легия»  - «Спартак» будет решающим для «красно-белых». Чего ждать от нашей команды, которая в Лиге Европы? Чуда?

- Ждать надо. «Легия» - это не «Наполи» и не «Лестер». У ребят уже появилась уверенность игры на выезде против сильных клубов. Если еще учесть, что мы сами потеряли очки с «Легией» в матче, в котором должна быть ничья, нужно брать реванш. По последним играм можно сказать, что ребята проявляют характер и хорошо двигаются. Это здорово. Значит, есть хорошая функциональная готовность и характер. Поэтому шансы в Польше хорошие.   

- В Москве «Спартак» проиграл 0:1. Настроение реванша тоже будет присутствовать?

- Это не важно. Надо оставаться в Лиге Европы. В чемпионате «Спартак» опустился очень низко. Правда, сейчас немного выправляет ситуацию. Чтобы скрасить сезон и реабилитироваться перед болельщиками, в Польше надо обязательно выигрывать. Здесь на карте стоит чисто престиж футболистов.  

- «Спартак» еще не проигрывал в гостевых матчах этой Лиги Европы, а ведь встречался на выезде с более сильными соперниками. Это показательный момент для вас?

- «Спартаку» все равно против кого играть. Если команда не играет максимально, то уступить можно любому клубу. Чемпионат РПЛ это показал. Поэтому недооценки быть не может. Единственное, по качеству игры может кто-то быть не в порядке. У меня знаете, кто больше всего под сомнением?

- Кто?

- Ларссон. Такой игрок должен помогать команде. Промес показал мастерство в прошлом матче, и такие футболисты должны решать исходы противостояний. Отсутствие былого Ларссона для «красно-белых» - большая потеря, потому что у них не так много подобных игроков высокого класса, и все они должны быть в порядке. Потому что в команде много молодых, неопытных ребят. Они стараются, но это не такого качества футболисты, чтобы делать игру.  

- С учетом того, что в чемпионате дела у команды идут неважно, групповой этап Лиги Европы «Спартак» обязан завершить успешно. Согласны?

- Обязательно. Им самим, чтобы хорошо начинать весеннюю часть чемпионата, нужно сохранить свое лицо. С такими возможностями, составом, бюджетом команда так низко идет в таблице. Это оскорбление для футболистов. В Лиге Европы ребята должны показать, что плохое выступление в чемпионате – это стечение обстоятельств. Смена тренера, менеджеров – все взаимосвязано. Но потенциал у команды есть, раз она успешно играет с такими грандами, как «Наполи» и «Лестер». Эти клубы просто так не обыграешь на удаче. Но в чемпионате России этот потенциал не реализовывается.   

- У вас есть ощущение, что в Лиге Европы «Спартак» играет в другой футбол?

- Да. Идет больше самоотдача. Видимо, тренер не так настраивает команду в РПЛ. Подсознательно у футболистов сидит, что они играют против клубов ниже классом. Особенно у легионеров это проявляется. Они видят уровень нашего чемпионата и думают, что здесь можно играть за счет класса. А в еврокубках они не позволяют себе вольностей. Играют строго, мобильно, как надо. Идет полная самоотдача и игровая дисциплина. 

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- Насколько судьба Витории будет засвистеть от этого матча или его уход - дело решенное?

- Он в чемпионате все провалил. Если выиграет у «Легии», будет больше шансов остаться. Но надо еще обыграть «Сочи» и убедить руководителей, как он будет выправлять ситуацию в чемпионате. Если он обыграет сейчас «Легию», то Витория будет в Европе. Одна задача будет выполнена. Если «Спартак» выиграет у «Сочи», то очковый отрыв от еврокубковой зоны будет небольшой – очка четыре. Тогда у Витории  будет тема для разговора. Если провалится в Польше – говорить будет не о чем.    

- Может, «Спартаку» было бы лучше занять третье место и играть в Лиге конференций весной, где соперники попроще?

- Нет-нет. Надо выходить в Лигу Европы и играть там. Потому что будет идти комплектация команды, а усиливать ее обязательно надо. В команде должна быть конкуренция. Иначе футболисты сбавляют обороты. А комплектование проходит лучше, когда есть большие задачи, когда ты участвуешь в еврокубках.

Елена Григорьевская  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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