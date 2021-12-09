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Лига Европы

«Барселона» и «Севилья» стали фаворитами на победу в Лиге Европы, «Зенит» и «Спартак» - без шансов

09 Декабря 2021 • 14:24 Комментировать (2)
Легия
...
Спартак Москва
Через 5 ч. 20 мин.

Аналитики Euro Club Index назвали фаворитов Лиги Европы на сегодняшний день. Рейтинг предполагаемых триумфаторов сезона во втором по значимости еврокубке претерпел серьезные изменения в связи с пополнением клубами Лиги чемпионов. На первые роли вышли провалившие еврокампанию «Барселона», «Севилья» и дортмундская «Боруссия», шансы на победу которых составляют соответственно 18,9%, 12,3% и 11,7%. В десятке также «Вест Хэм», «Порту», «РБ Лейпциг», «Байер», «Олимпик», «Аталанта» (которая еще не вылетела в Лигу Европы, ее конкурент «Вильярреал» - 16-й) и «Айнтрахт». Вероятность победы «Зенита» - 1%, «Спартака» - 0,1%.

Напомним, что «Барселона» осталась без плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год, «Севилья» традиционно мощна в Лиге Европы, а «Боруссия» - один из лидеров немецкого футбола, набравшая отличную форму.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
09 Декабря 2021 в 15:13
Вест Хэм не. Средние английские клубы только до финала могут дойти
kruner
09 Декабря 2021 в 14:35
Эти аналитики наверно не смотрели ни одного матча Барсы в этом сезоне) Думаю даже Зенит такую барсу обыграет)
На Евро-Футболе:
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09.12  20:45 Лион ... Глазго Рейнджерс 1.66 4.2 5
09.12  20:45 Легия ... Спартак Москва 2.85 3.6 2.42
09.12  20:45 Фенербахче ... Айнтрахт Фр 2.75 3.55 2.55
09.12  20:45 Спарта Прага ... Брондбю 1.52 4.2 6.8
09.12  20:45 Штурм ... Монако 6.2 4.1 1.57
09.12  20:45 Антверпен ... Олимпиакос 3.25 3.55 2.21
09.12  20:45 Реал Сосьедад ... ПСВ 1.83 3.7 4.5
09.12  20:45 Наполи ... Лестер 2.19 3.55 3.3
09.12  23:00 Ференцварош ... Байер Л 4.5 3.9 1.78
09.12  23:00 Генк ... Рапид Вена 1.75 3.75 5
09.12  23:00 Брага ... Црвена Звезда 2.03 3.5 3.8
09.12  23:00 Селтик ... Бетис 2.65 3.5 2.65
09.12  23:00 Марсель ... Локомотив Москва 1.49 4.6 6.6
09.12  23:00 Лудогорец ... Митьюлланд 4.5 3.7 1.83
09.12  23:00 Лацио ... Галатасарай 1.64 4.2 5.2
09.12  23:00 Вест Хэм ... Динамо Загреб 1.65 4.1 5.2
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