«Барселона» и «Севилья» стали фаворитами на победу в Лиге Европы, «Зенит» и «Спартак» - без шансов

Аналитики Euro Club Index назвали фаворитов Лиги Европы на сегодняшний день. Рейтинг предполагаемых триумфаторов сезона во втором по значимости еврокубке претерпел серьезные изменения в связи с пополнением клубами Лиги чемпионов. На первые роли вышли провалившие еврокампанию «Барселона», «Севилья» и дортмундская «Боруссия», шансы на победу которых составляют соответственно 18,9%, 12,3% и 11,7%. В десятке также «Вест Хэм», «Порту», «РБ Лейпциг», «Байер», «Олимпик», «Аталанта» (которая еще не вылетела в Лигу Европы, ее конкурент «Вильярреал» - 16-й) и «Айнтрахт». Вероятность победы «Зенита» - 1%, «Спартака» - 0,1%.

Напомним, что «Барселона» осталась без плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год, «Севилья» традиционно мощна в Лиге Европы, а «Боруссия» - один из лидеров немецкого футбола, набравшая отличную форму.