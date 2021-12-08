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​Каррера оценил шансы «Спартака» пройти в плей-офф Лиги Европы

08 Декабря 2021 • 16:23 Комментировать
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы команды пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, для выхода в плей-офф «Спартаку» нужно обыграть «Легию». Ничьей в Варшаве команде Руя Витории хватит только в том случае, если «Наполи» дома не сможет обыграть «Лестер» в параллельной встрече.

«Думаю, у «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать», - слова Карреры приводит на своих страницах sport24.

Массимо Каррера ожидает, что «Спартак» сыграет против «Легии» не так, как это было в первом круге (поражение 0:1). Итальянец отметил, что «красно-белые» в Лиге Европы действуют убедительно.

Матч «Легия» - «Спартак» стартует 9 декабря в 20:45 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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