​Каррера оценил шансы «Спартака» пройти в плей-офф Лиги Европы

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы команды пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, для выхода в плей-офф «Спартаку» нужно обыграть «Легию». Ничьей в Варшаве команде Руя Витории хватит только в том случае, если «Наполи» дома не сможет обыграть «Лестер» в параллельной встрече.

«Думаю, у «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать», - слова Карреры приводит на своих страницах sport24.

Массимо Каррера ожидает, что «Спартак» сыграет против «Легии» не так, как это было в первом круге (поражение 0:1). Итальянец отметил, что «красно-белые» в Лиге Европы действуют убедительно.

Матч «Легия» - «Спартак» стартует 9 декабря в 20:45 по московскому времени.