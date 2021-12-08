​Ларссон не полетел на матч с «Легией»

Информация о том, что Джордан Ларссон не поможет «Спартаку» в матче Лиги Европы против «Легии», нашла подтверждение. На официальном сайте московского клуба говорится о том, что шведский форвард не полетел с командой в Варшаву. Ларссон продолжает процесс восстановления от повреждения, из-за которого он не сыграл против «Ахмата» в субботу.

В сезоне 2021/2022 Джордан Ларссон провёл за «Спартак» 20 матчей. В них нападающий забил один гол, расписавшись в воротах «Лестера».

Матч между «Легией» и «Спартаком» пройдёт в четверг, 9 декабря. Ознакомиться с турнирными раскладами для команды Руя Витории можно в нашем материале.