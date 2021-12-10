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Бубнов низко оценил уровень игры «Спартака» в матче с «Легией»

10 Декабря 2021 • 09:20 Комментировать (4)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о результате вчерашнего матча своей бывшей команды против варшавской «Легии». Российский клуб отпраздновал гостевую победу (1:0) и пробился в плей-офф турнира.

«Спартак» победил, показав худший по качеству футбол на групповом этапе. Команда выиграла группу благодаря характеру. Продемонстрировала, что ее нельзя недооценивать», - цитирует эксперта Sportbox.

Благодаря успеху в Варшаве подопечные Руя Витории финишировали на первом месте в квартете С, опередив итальянский «Наполи» и английский «Лестер». Весной следующего года спартаковцы сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
starpom
10 Декабря 2021 в 10:57
А чем страшно гордится Зенит-тем, что от Мальмы отскочил, Локомотив с высоко поднятой головой-замолчали и тихо сопели бы
redwhite1959
10 Декабря 2021 в 10:53
Бубнов забыл старую английскую футбольную аксиому - в футболе самое красивое это счёт на табло! А также должен понимать, что в одном матче команда с "худшим качеством футбола" может СЛУЧАЙНО выиграть, но по итогам шести игр с "худшим качеством футбола" занять первое место в группе - НИКОГДА! Бубнов становится похож на Колоскова - и тот и другой - из зависти что ли - на чёрное говорят белое и наоборот, когда речь заходит о "Спартаке"((
fishingman65
10 Декабря 2021 в 10:41
Команда победила только из-за того, что поляки сами подарили Спартаку гол. Он оказался единственным. Спартак отскочил. Но теперь страшно сильно гордится этим.
redwhite1959
10 Декабря 2021 в 10:48
Тот гол ещё надо было забить! И Бакаев проявил мастерство, убрав дефа на противоходе и пробив обводящим ударом мимо вратаря! У Игнатова и Ломовицкого позиции были куда лучше, а они забить из них не смогли((
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