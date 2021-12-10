Бубнов низко оценил уровень игры «Спартака» в матче с «Легией»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о результате вчерашнего матча своей бывшей команды против варшавской «Легии». Российский клуб отпраздновал гостевую победу (1:0) и пробился в плей-офф турнира.

«Спартак» победил, показав худший по качеству футбол на групповом этапе. Команда выиграла группу благодаря характеру. Продемонстрировала, что ее нельзя недооценивать», - цитирует эксперта Sportbox.

Благодаря успеху в Варшаве подопечные Руя Витории финишировали на первом месте в квартете С, опередив итальянский «Наполи» и английский «Лестер». Весной следующего года спартаковцы сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.