«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!»: В «Спартаке» отреагировали на победу над «Легией»

Настоящим праздником обернулся для футболистов и болельщиков «Спартака» вечер четверга – «красно-белые» одержали выездную победу над «Легией» и заняли первое место в группе Лиги Европы, опередив «Наполи» и «Лестер».

Под впечатлением от выхода в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы осталась и пресс-служба москвичей. В официальном «Твиттере» «Спартака» был опубликован пост с надписью: «Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!».

Крылатая в футбольном мире фраза наверняка была адресована непосредственно польской стороне, с которой у российской команды сложились не самые лучшие отношения. К слову, в Варшаве не слишком хорошо приняли гостевых фанатов.