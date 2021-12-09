«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!»: В «Спартаке» отреагировали на победу над «Легией»

Настоящим праздником обернулся для футболистов и болельщиков «Спартака» вечер четверга – «красно-белые» одержали выездную победу над «Легией» и заняли первое место в группе Лиги Европы, опередив «Наполи» и «Лестер».
Под впечатлением от выхода в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы осталась и пресс-служба москвичей. В официальном «Твиттере» «Спартака» был опубликован пост с надписью: «Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!».
Крылатая в футбольном мире фраза наверняка была адресована непосредственно польской стороне, с которой у российской команды сложились не самые лучшие отношения. К слову, в Варшаве не слишком хорошо приняли гостевых фанатов.
«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
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ай воц такая борзота вам поточняк по весне аукнеца.. и поделом будец.. )))
Кто работает в пресс службе спартачей. ? Долбатроны .