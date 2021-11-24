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Лига Европы

Соболев не поможет «Спартаку» в матче против «Легии» из-за перебора желтых карточек

24 Ноября 2021 • 20:29 Комментировать
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45

Герой сегодняшнего поединка против «Наполи» нападающий Александр Соболев, отметившийся за «Спартак» дублем в рамках Лиги Европы, не поможет команде в заключительной встрече группового этапа против «Легии». На 88-й минуте форвард грубо сыграл против защитника соперника Марио Руи на чужой половине поля, получив желтую карточку.

Этот горчичник стал для россиянина уже четвертым в текущем сезоне еврокубков и третьим в матчах Лиги Европы. Таким образом, Соболев превысил лимит, из-за которого и вынужден будет наблюдать за игрой с поляками у телеэкрана.

Отметим, что «Спартак» сохранил хорошие шансы на выход в раунд плей-офф, временно возглавив свой квартет после сыгранных пяти поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Александр Соболев
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