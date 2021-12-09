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«Спартак» — чемпион!»: Соболев отреагировал на выход «красно-белых» в 1/8 финала Лиги Европы

09 Декабря 2021 • 23:27 Комментировать (1)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от выхода столичного клуба в плей-офф раунд Лиги Европы. В последнем туре группового этапа «красно-белые» обыграли «Легию» и заняли первое место в квартете, но сам футболист решающий поединок пропускал из-за дисквалификации.

«Браво, команда! Спасибо всем, кто верил в нас до последнего. Самый пик был, когда Селя (прим. – Александр Селихов) отбивал пенальти. Такой взрыв! Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил. Селя — просто герой сегодня. «Спартак» — чемпион!», - эмоционально отреагировал Соболев в эфире Spartak Online.

Стоит добавить, что форвард также внес свой вклад в успех коллектива – он отметился дублем в домашнем матче против «Наполи», победа в котором оставила шансы на первую строчку перед заключительным туром.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Декабря 2021 в 23:35
ай.. ха-ха-ха.. канеш шпортак-чемпиён!.. падкарыцный.. )))
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окончен Легия 0:1 Спартак Москва
окончен Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр
окончен Спарта Прага 2:0 Брондбю
окончен Штурм 1:1 Монако
окончен Антверпен 1:0 Олимпиакос
окончен Реал Сосьедад 3:0 ПСВ
окончен Наполи 3:2 Лестер
Идет 49 минута Ференцварош 0:0 Байер Л
Идет 50 минута Генк 0:1 Рапид Вена
Идет 47 минута Брага 0:0 Црвена Звезда
Идет 48 минута Селтик 1:0 Бетис
Идет 48 минута Марсель 1:0 Локомотив Москва
Идет 47 минута Лудогорец 0:0 Митьюлланд
Идет 48 минута Лацио 0:0 Галатасарай
Идет 49 минута Вест Хэм 0:1 Динамо Загреб
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