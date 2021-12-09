«Спартак» — чемпион!»: Соболев отреагировал на выход «красно-белых» в 1/8 финала Лиги Европы

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от выхода столичного клуба в плей-офф раунд Лиги Европы. В последнем туре группового этапа «красно-белые» обыграли «Легию» и заняли первое место в квартете, но сам футболист решающий поединок пропускал из-за дисквалификации.

«Браво, команда! Спасибо всем, кто верил в нас до последнего. Самый пик был, когда Селя (прим. – Александр Селихов) отбивал пенальти. Такой взрыв! Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил. Селя — просто герой сегодня. «Спартак» — чемпион!», - эмоционально отреагировал Соболев в эфире Spartak Online.

Стоит добавить, что форвард также внес свой вклад в успех коллектива – он отметился дублем в домашнем матче против «Наполи», победа в котором оставила шансы на первую строчку перед заключительным туром.