Витория заслужил право доработать как минимум до конца сезона

В четверг «Спартак» подарил болельщикам незабываемый вечер. «Красно-белые» драматично пробились в 1/8 Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о поединке в Варшаве.

Такие встречи не забываются. Победи «Спартак» уверенно или хотя бы спокойно 2:0, и уже через пару лет о матче в Варшаве остались бы смутные воспоминания. Однако мы смотрим футбол во многом ради таких драматичных моментов. Что может быть круче такого накала интриги? Пенальти в компенсированное время. Если «Легия» забьёт – «Спартак» сваливается на третье место, если нет – останется на первом в группе с «Наполи» и «Лестером»!

Руй Витория точно заслужил этот промах варшавского клуба. Хотя нет, неправильно! Руй Витория заслужил это спасение Селихова! Пекхарт хорошо пробил, но вратарь «красно-белых» вытащил! Тот вратарь, которого в состав вернул Витория. Лучшей благодарности и придумать было сложно.

«Спартак» уже давно играет на пределе своих возможностей. Витория настолько ограничен в кадрах, что в Варшаве пришлось играть без номинального нападающего. По ходу матча в качестве усиления португальский наставник выпустил Ломовицкого и Мелкадзе, а ещё лишился Зобнина. Смотря на заявку «Спартака», предъявлять какие-то претензии Витории очень сложно. При этом португальский специалист умудрился ещё и выиграть группу Лиги Европы.

Руй Витория точно заслуживает звание «мужик года». Выиграть квартет с «Лестером» и «Наполи» при таком сильном кадровом дефиците и в условиях, когда уже месяц говорят об увольнении как о решенном факте, – для этого надо быть просто невероятно несгибаемым. Кажется, любой на месте Витории уже давно бы на всё махнул рукой и просто ждал бы концовки этой части сезона и совета директоров, который должен вынести решение об увольнении. Однако португалец сумел дать результат.

Говорить об игре сложно. В Варшаве «Спартак» с футбольной точки зрения показал мало. «Красно-белые» действовали крайне прагматично – забили и позволили сопернику создать всего один момент, когда москвичей спасла перекладина. Сам «Спартак» при этом пытался убегать в контратаки. Москвичам где-то не хватало фарта, где-то мастерства. Классная команда одну из таких контратак завершила бы голом, что стало бы концом встречи. «Спартак» этого сделать не смог. Однако в целом команда сыграла хорошо и добилась результата.

Что касается пенальти, то это что-то невероятное. До эпохи ВАР никому бы и в голову не пришло считать это нарушением правил. Однако по современным трактовкам защитникам, по сути, запрещено бороться за мяч, и за малейшее касание назначается пенальти. Добавляет абсурда этой ситуации тот факт, что такие контакты становятся нарушениями правил исключительно в штрафной. В поле ни один арбитр не зафиксирует фол в подобном эпизоде, а ВАР не отсматривает моменты вне штрафной площади. В итоге в поле можно спокойно бороться, а в своей штрафной надо действовать с точностью уже не просто хирурга, а нейрохирурга, который проводит операцию при вырубившемся электричестве.

«Спартак» добился важной цели. Выход в евровесну и сразу в 1/8 финала Лиги Европы – это действительно достижение. Будет очень жаль, если в этой стадии командой будет руководить не Руй Витория. Португалец этой половиной сезона заслужил право доработать хотя бы до лета. Витория сумел достучаться до команды, чтобы она демонстрировала свой характер несмотря ни на что. Были бы у него ещё ресурсы…

Андрей Центров