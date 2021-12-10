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Лига Европы

Лоза - о «Спартаке»: Такое везение бывает раз в жизни

10 Декабря 2021 • 13:43 Комментировать (1)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Российский музыкант Юрий Лоза высказался по поводу победы «Спартака» в заключительном поединке группового этапа Лиги Европы с «Легией». Для победы москвичам хватило одного гола в исполнении Бакаева.

Лоза считает этот успех случайностью. По его мнению, подопечные Руя Витории сыграли отвратительно — особенно во втором тайме. 

«Увольнение Витории? С этими футболистами никто ничего не сделает. Вылетят уже в следующей стадии. Такое везение бывает раз в жизни», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Подопечные Руя Витории завершили групповой раунд с десятью набранными очками. Москвичи опередили «Наполи» по дополнительным показателям.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы запланирована на 25 февраля 2022 года. Поединки состоятся 10 и 17 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Лоза
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Комментарии (1)
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Spirit
10 Декабря 2021 в 13:56
ничего себе везение набрать 7 очков с Наполи и Лестером?
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