Лоза - о «Спартаке»: Такое везение бывает раз в жизни

Российский музыкант Юрий Лоза высказался по поводу победы «Спартака» в заключительном поединке группового этапа Лиги Европы с «Легией». Для победы москвичам хватило одного гола в исполнении Бакаева.

Лоза считает этот успех случайностью. По его мнению, подопечные Руя Витории сыграли отвратительно — особенно во втором тайме.

«Увольнение Витории? С этими футболистами никто ничего не сделает. Вылетят уже в следующей стадии. Такое везение бывает раз в жизни», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Подопечные Руя Витории завершили групповой раунд с десятью набранными очками. Москвичи опередили «Наполи» по дополнительным показателям.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы запланирована на 25 февраля 2022 года. Поединки состоятся 10 и 17 марта.