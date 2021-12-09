Руй Витория: «Спартак» по праву завоевал первое место в группе

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча с «Легией», в котором его подопечным удалось удержать первую строчку в «группе смерти» Лиги Европы. Португальский специалист отметил, что подобный результат «красно-белых» является полностью закономерным.

«Очень важная и сложная победа. Мы прекрасно действовали в плане тактики, особенно это касается обороны. Ребята бились друг за друга, была компактность. Мы приехали сюда не мстить за поражение. Мы приехали выигрывать — и сделали это. Считаю, что по право завоевали первое место», - прокомментировал наставник на пресс-конференции.

Стоит добавить, что «Спартак» впервые за четыре года вышел в плей-офф еврокубков.